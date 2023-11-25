Зеленский назвал три желаемые победы для Украины на Западе

Зеленский: Украине нужно одержать три победы в США и Евросоюзе

Украина должна одержать три победы на Западе, заявил президент страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Одна из целей — добиться выделения Конгрессом США дополнительной помощи Киеву, рассказал глава государства. «Это вызов. Это непросто. Не все зависит от нас. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была», — отметил он.

Второй задачей, по словам Зеленского, является получение пакета помощи от Евросоюза (ЕС) в размере 50 миллиардов евро. При этом он признал, что некоторые члены объединения выступают против этого. Третьей победой станет «открытый диалог» о вступлении Украины в ЕС, добавил украинский лидер.

Ранее глава Минфина США Джаннет Йеллен указала на полную зависимость Украины от помощи западных союзников. Она заявила о намерении Вашингтона присоединиться к остальным партнерам, оказывающим поддержку Киеву.