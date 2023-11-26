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22:31, 26 ноября 2023Мир

В Германии заявили о тяжелом дефиците боеприпасов из-за помощи Киеву

Оппозиция ФРГ заявила о тяжелом дефиците боеприпасов из-за помощи Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Армия Германии из-за масштабных поставок оружия Киеву сможет продержаться в бою не более двух дней. Об этом рассказал специализирующийся на вопросах обороны вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, пишет DPA.

Он указал на недостаток боеприпасов в немецкой армии. «Главные подразделения могут продержаться в бою максимум два дня. И это в целом катастрофический результат», — подчеркнул политик.

Как уточнил Вадефуль, «разумная» передача боеприпасов Украине «переросла теперь в тяжелый дефицит у бундесвера».

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) не способствуют деэскалации российско-украинского конфликта. По его словам, прекращение конфликта возможно только с помощью дипломатических средств при посреднической роли Германии и Франции.

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      Марина Совина
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