Оппозиция ФРГ заявила о тяжелом дефиците боеприпасов из-за помощи Украине

Армия Германии из-за масштабных поставок оружия Киеву сможет продержаться в бою не более двух дней. Об этом рассказал специализирующийся на вопросах обороны вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, пишет DPA.

Он указал на недостаток боеприпасов в немецкой армии. «Главные подразделения могут продержаться в бою максимум два дня. И это в целом катастрофический результат», — подчеркнул политик.

Как уточнил Вадефуль, «разумная» передача боеприпасов Украине «переросла теперь в тяжелый дефицит у бундесвера».

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) не способствуют деэскалации российско-украинского конфликта. По его словам, прекращение конфликта возможно только с помощью дипломатических средств при посреднической роли Германии и Франции.