Камчатский министр спас попавших в зону турбулентности людей и попал на видео

Глава Минздрава Камчатки спас попавших в зону турбулентности на рейсе в Москву

Глава Минздрава по Камчатскому краю Александр Гашков спас людей, попавших в зону турбулентности на рейсе из Петропавловского-Камчатского в Москву. Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На представленном видеоролике видно, как пассажиры кричат от ужаса. Стюардесса и министр просят всех граждан прижаться к полу. «Все на пол и держитесь! Сядьте все на пол!» — командует Гашков на кадрах.

Как утверждает издание, одна из них пассажирок незадолго до происшествия отстегнула ремень безопасности. Когда самолет начало трясти, женщина упала и ударилась головой. Гашков помог ей обработать рану.

У второй пассажирки во время тряски начались панические атаки. Глава камчатского Минздрава сумел успокоить и ее.

На данный момент известно, что все пассажиры находятся в безопасности, разузнала KP.RU.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Nordwind, летевший в Сочи из Новосибирска, совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за больного пассажира на борту.