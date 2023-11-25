Летевший в Сочи самолет совершил вынужденную посадку в Челябинске

Летевший Сочи самолет приземлился в Челябинске из-за больного пассажира

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший в Сочи из Новосибирска, совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за больного пассажира на борту. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что рейс №471 приземлился в Челябинске в 6:42 (4:42 по московскому времени) по решению командира воздушного судна. Причиной стала необходимость оказать неотложную помощь одному из пассажиров, который позже был госпитализирован.

Вылет самолета из Челябинска запланирован на 19:00 (17:00 по московскому времени). На рейс был зарегистрирован 201 человек, из них 4 несовершеннолетних. Их всех разместили в гостиницах Челябинска.

Днем ранее в трех аэропортах Москвы отменили и задержали 48 рейсов. Сбой в расписании произошел из-за снегопада в столице.