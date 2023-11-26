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21:35, 26 ноября 2023Бывший СССР

В МАГАТЭ заявили о потере ЗАЭС связи с основной линией электропередачи

МАГАТЭ: ЗАЭС в воскресенье потеряла связь с основной линией электропередачи
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Dmitry Grigoriev / Global Look Press

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в воскресенье, 26 ноября, потеряла связь с основной линией электропередачи (ЛЭП), для охлаждения реактора пришлось использовать резервное электричество. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет РИА Новости.

Как уточнили в организации, ЗАЭС не имела связи с основной ЛЭП за пределами площадки. «Это вынудило ее использовать резервное электричество для охлаждения реактора», — говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В агентстве отметили, что эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС услышали несколько ракет, выпущенных неподалеку от станции.

Ранее Гросси предложил принципы, подразумевающие обеспечение безопасности ЗАЭС. По его словам, не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или в сторону нее.

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      Марина Совина
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