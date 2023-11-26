Молдавия перекрыла несколько пунктов пропуска на границе с Украиной

Молдавия из-за непогоды перекрыла несколько КПП на границе с Украиной

Руководство Молдавии из-за непогоды временно приостановило работу ряда контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Одесской областью Украины. Об этом рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Как уточнили в ведомстве, из-за непогоды в населенном пункте Каушаны (Республика Молдова) загружена трасса. «Молдавская сторона приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки — Паланка — Удобное", "Староказачье — Тудора"», — сообщили в Госпогранслужбе.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для перевозчиков с Украины и ограничить их количество. От этих действий Киев уже потерял более 400 миллионов евро.