Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:33, 26 ноября 2023Мир

Молдавия перекрыла несколько пунктов пропуска на границе с Украиной

Молдавия из-за непогоды перекрыла несколько КПП на границе с Украиной

Фото: Pavlo Palamarchuk / Global Look Press

Руководство Молдавии из-за непогоды временно приостановило работу ряда контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Одесской областью Украины. Об этом рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Как уточнили в ведомстве, из-за непогоды в населенном пункте Каушаны (Республика Молдова) загружена трасса. «Молдавская сторона приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки — Паланка — Удобное", "Староказачье — Тудора"», — сообщили в Госпогранслужбе.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для перевозчиков с Украины и ограничить их количество. От этих действий Киев уже потерял более 400 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Поваленные деревья, сорванные крыши, тысячи людей без света: на Крым и Краснодарский край обрушился мощный ураган

      Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света

      Нетаньяху допустил возможность продления перемирия в секторе Газа

      Раскрыт секрет тренировок Джеффа Безоса

      США и Израиль договорились работать над освобождением всех заложников ХАМАС

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Смоленской областью

      Три человека погибли из-за выброса метана на руднике в Якутии

      Молдавия перекрыла несколько пунктов пропуска на границе с Украиной

      Бельгия заявила об отсутствии финального решения о поддержке приема Украины в ЕС

      В Орловской области сбитый средствами РЭБ украинский дрон упал в промзоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости