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16:52, 26 ноября 2023Россия

Под Тверью обезвредили беспилотник

Тверское правительство: беспилотник обезвредили в Торжокском районе

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) удалось обезвредить в Торжокском районе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства российского региона.

Власти пояснили, что в результате произошедшего под Тверью никто из мирных жителей не пострадал. Значительных разрушений на земле также выявлено не было.

В правительстве заверили, что в Торжокском районе начали работу представители экстренных служб.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал распоряжение региональным ведомствам оказывать службам все необходимое содействие.

Пресс-служба правительства напомнила, что в регионе действует запрет на использование беспилотников независимо от их массы.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что в регионе был подавлен украинский дрон.

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      Анна Щербакова
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