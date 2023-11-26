Губернатор Смоленской области сообщил об отражении атаки беспилотника

Губернатор Анохин: над Смоленской областью подавлен БПЛА ВСУ самолетного типа

Над Смоленской областью подавлен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа», — написал он. По предварительным данным, по слова главы региона, пострадавших нет в результате отраженной атаки.

Ночью и утром несколько российских регионов попытались атаковать украинские беспилотники. В Минобороны уточнили, что над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей было уничтожено 11 украинских беспилотников. Позднее оборонное ведомство отчиталось об уничтожении еще девяти украинских беспилотников на территорией российских регионов.

Между тем в Туле сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин. В результате происшествия мужчина получил легкое ранение.