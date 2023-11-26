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23:23, 26 ноября 2023Мир

Бельгия заявила об отсутствии финального решения о поддержке приема Украины в ЕС

Глава МИД Бельгии Лябиб: решение о поддержке приема Украины в ЕС пока не принято
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Pixabay

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб рассказала об отсутствии в настоящее время у королевства финального решения о том, станет ли оно поддерживать на саммите в Брюсселе рекомендацию Европейской комиссии (ЕК) о начале переговоров о приеме Украины в Евросоюз, сообщает газета Soir.

«Это решение еще не принято», — заявила она, отметив, что в любом случае будет необходим общеевропейский консенсус, который подразумевает единогласное утверждение рекомендации ЕК всеми странами — членами ЕС.

По словам дипломата, на фоне приема новых членов в состав Европейского союза должна происходить перестройка самой организации, которая будет включать в себя реформирование ее институтов.

Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова оценила шансы Украины вступить в Евросоюз до 2030 года, допустив, что это может произойти. Она уточнила, что для вступления в ЕС Украине необходимо выполнить все требования, включая технические условия.

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      Марина Совина
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