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08:33, 26 ноября 2023Экономика

Половина российских компаний собралась повысить зарплаты сотрудникам

Superjob: половина компаний в России скоро повысит зарплаты своим сотрудникам

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Половина российских компаний собирается в скором времени повысить своим сотрудникам зарплаты. Это следует из опроса компании Superjob, передает агентство URA.RU в Telegram-канале.

Согласно данным исследования, 28 процентов опрошенных компаний не планируют индексировать оклады работников. При этом сами сотрудники (49 процентов респондентов) рассчитывают на повышение зарплаты или индексацию уже в 2024 году.

Ранее россиянам назвали необходимый для покупки жилья в ипотеку доход. По мнению специалиста из компании «Самолет» Олеси Дзюба, чтобы позволить себе двухкомнатную квартиру, заемщик должен зарабатывать около 194 тысяч рублей в месяц, тогда у него не будет уходить более половины дохода на кредит. Если семья хочет приобрести «трешку», ей необходимо 252 тысячи рублей ежемесячно.

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      Александра Синицына
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