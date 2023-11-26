Половина российских компаний собралась повысить зарплаты сотрудникам

Superjob: половина компаний в России скоро повысит зарплаты своим сотрудникам

Половина российских компаний собирается в скором времени повысить своим сотрудникам зарплаты. Это следует из опроса компании Superjob, передает агентство URA.RU в Telegram-канале.

Согласно данным исследования, 28 процентов опрошенных компаний не планируют индексировать оклады работников. При этом сами сотрудники (49 процентов респондентов) рассчитывают на повышение зарплаты или индексацию уже в 2024 году.

Ранее россиянам назвали необходимый для покупки жилья в ипотеку доход. По мнению специалиста из компании «Самолет» Олеси Дзюба, чтобы позволить себе двухкомнатную квартиру, заемщик должен зарабатывать около 194 тысяч рублей в месяц, тогда у него не будет уходить более половины дохода на кредит. Если семья хочет приобрести «трешку», ей необходимо 252 тысячи рублей ежемесячно.