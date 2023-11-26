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22:00, 26 ноября 2023Бывший СССР

Депутат Рады обвинил СБУ в попытке установить прослушку в его доме

Депутат Рады Гончаренко обвинил СБУ в попытке установить прослушку в его доме
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Pixabay

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале выступил с обвинениями в адрес Службы безопасности Украины (СБУ) из-за попытки установить в его доме прослушивающее устройство.

«Сегодня сотрудник СБУ пытался установить прослушивающее устройство в моей квартире», — написал политик.

По его словам, у него в доме сломался интернет, а сотрудник компании, которая должна была его починить, пришел сам, без предварительного вызова, а также не стал брать деньги за замену блока питания к роутеру. Гончаренко сначала позвонил в компанию и выяснил, что они не направляли к нему своего мастера, после чего обратился в полицию.

Он отметил, что эти действия были инициированы СБУ, намекнув, что к этому может быть причастен глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее глава СБУ Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что объект подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023-го.

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      Марина Совина
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