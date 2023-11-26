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16:57, 26 ноября 2023Мир

Россия призвала Британию раскрыть мотивы в срыве мирных переговоров по Украине

Россия призвала Британию раскрыть свою роль в срыве переговоров по Украине

Фото: May James / Reuters

Посольство России в Лондоне призвало Великобританию раскрыть свою роль и мотивы в срыве мирных переговоров по Украине. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении представительства говорится, что британским властям следует ответить на вопросы о срыве мирных переговоров по Украине на фоне слов главы фракции партии «Слуга народа» и члена комитета по нацбезопасности, обороне и разведки Давида Арахамии. «Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения. Не желает ли правительство Великобритании прокомментировать утверждения Арахамии?» — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил власти Киева от подписания каких-либо мирных соглашений с РФ в начале конфликта в 2022 году. О том, какую роль сыграл Лондон в отказе Украины от подписании мира, рассказал Давид Арахамия в Верховной Раде.

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      Сергей Равин
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