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06:00, 27 ноября 2023Мир

Рост числа американских военных у российских границ оценили

Политолог Суслов: в Европе возродилось блоковое противостояние НАТО и России

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Рост американских военных контингентов в Европе и смена доктрины Североатлантического альянса означает, что в Европе возродилось блоковое военно-политическое противостояние НАТО и России. О возвращении к временам холодной войны заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Североатлантический альянс открыто декларирует возврат к военным доктринам периода холодной войны с передовым базированием, с размещением существенных военных контингентов, в том числе контингентов быстрого реагирования в странах Центральной и Восточной Европы», — отметил политолог, добавив, что теперь НАТО открыто провозгласила доктрину пресечения, а не сдерживания, требующую большего количества военных на восточных рубежах альянса.

Суслов также заявил, что увеличение численности американских военных «де-факто означает отказ от положения основополагающего акта Россия — НАТО, где НАТО обязалась не размещать существенные боевые силы на территории восточноевропейских стран».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО не может не приводить к ответным мерам России. «Мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры, НАТО движется в сторону нас. И это не может не вызывать нашей обеспокоенности. И не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей безопасности», — сказал официальный представитель Кремля.

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      Дмитрий Сотак
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