Симоньян: срыв переговоров с РФ сделал из Украины страну инвалидов и эмигрантов

Российско-украинские переговоры могли спасти сотни тысяч жизней, а их срыв сделал из Украины страну инвалидов и эмигрантов, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России-1».

Журналист прокомментировала слова главы партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии. Он отметил, что весной 2022 года бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт на Украине, призвав ничего не подписывать с Москвой.

Как уточнила Симоньян, президент РФ Владимир Путин все это время говорил правду. «Можно было избежать сотен тысяч жертв, и можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов. В страну с переломанным хребтом — и экономической, и политической, и социальной жизни, и главное — морального духа нации», — указала на последствия редактор.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о замораживании переговорного процесса. Он отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.