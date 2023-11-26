Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:59, 26 ноября 2023Мир

Симоньян рассказала о последствиях срыва переговоров с Россией для Украины

Симоньян: срыв переговоров с РФ сделал из Украины страну инвалидов и эмигрантов
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Российско-украинские переговоры могли спасти сотни тысяч жизней, а их срыв сделал из Украины страну инвалидов и эмигрантов, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России-1».

Журналист прокомментировала слова главы партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии. Он отметил, что весной 2022 года бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт на Украине, призвав ничего не подписывать с Москвой.

Как уточнила Симоньян, президент РФ Владимир Путин все это время говорил правду. «Можно было избежать сотен тысяч жертв, и можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов. В страну с переломанным хребтом — и экономической, и политической, и социальной жизни, и главное — морального духа нации», — указала на последствия редактор.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о замораживании переговорного процесса. Он отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В ответ на усилия Путина и в знак признания позиции России. ХАМАС освободило российского заложника вне списка на обмен

      Во Франции заявили о желании продать боевые самолеты Узбекистану и Казахстану

      В Германии заявили о тяжелом дефиците боеприпасов из-за помощи Киеву

      На Украине заявили о страхе лишиться F-16 от Нидерландов

      Симоньян рассказала о строительстве на освобожденных территориях «города-сада»

      Депутат Рады обвинил СБУ в попытке установить прослушку в его доме

      Симоньян рассказала о последствиях срыва переговоров с Россией для Украины

      В МАГАТЭ заявили о потере ЗАЭС связи с основной линией электропередачи

      Эрдоган рассказал о работе по установлению постоянного прекращения огня в Газе

      В Крыму объявили понедельник нерабочим днем из-за непогоды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости