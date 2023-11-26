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12:02, 26 ноября 2023Россия

Территорию возле еще одной многоэтажки в Туле оцепили после атаки БПЛА

Mash: спецслужбы оцепили территорию возле дома на Новомосковской улице в Туле

Фото: Telegram-канал Mash

Спецслужбы оцепили территорию возле еще одной многоэтажки в Туле после атаки беспилотного летательного аппарата. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о доме на Новомосковской улице.

Как утверждает издание, предположительно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тулу дронами, сделанными по типу «летающего крыла» — из-за чего они схожи с отечественной «Геранью».

Сейчас эксперты устанавливают, что это за аппарат. Пока известно, по сведениям Mash, что устройство не имеет ничего общего с UJ-22 и «Бобрами».

Предварительно, в районе жилищного комплекса «1-й Юго-Восточный» в Туле был сбит еще один беспилотник, выяснил Telegram-канал Shot. Дома там новые, жильцов почти нет, поскольку не все квартиры заселены.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. В результате происшествия пострадал один человек.

Дюмин отметил, что серьезных повреждений в доме зафиксировано не было. Оказалось повреждено остекление трех квартир, которое в скором времени власти пообещали восстановить.

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      Анна Щербакова
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