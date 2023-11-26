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04:44, 26 ноября 2023Россия

В Брянской области пресекли попытку атаки украинских беспилотников

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожены два украинских беспилотника

Фото: David W Cerny / Reuters

Над Карачевским и Брянским районами Брянской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что в результате попытки атаки пострадавших и разрушений нет. На месте происшествий работают оперативные службы. «Спасибо нашим подразделениям ПВО!», — написал глава Брянской области.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 11 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей в ночь на воскресенье, 26 ноября.

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      Марина Совина
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