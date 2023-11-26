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15:19, 26 ноября 2023Россия

В Кремле заявили о попытках Запада дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха

Песков: ряд стран Запада пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Ряд стран Запада пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом заявил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Где-то, наверное, три, четыре, пять лет тому назад подобная борьба велась с надетыми дипломатическими масками. Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведется в лоб напрямую, с открытым забралом», — подчеркнул Песков.

Так он прокомментировал заявления со стороны западных политиков о «задаче изгнать российских миротворцев, российских военных из региона, порвать связи России и Армении». Пресс-секретарь Путина также отметил, что при попытках западных стран вытеснить Россию из Карабаха, никто не сможет стать соответствующим гарантом мира и стабильности в закавказском регионе.

Ранее в Кремле назвали предтечу текущей ситуации в НКР. По словам Пескова, это стало решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна признать границы Азербайджана 1991 года.

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      Сергей Равин
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