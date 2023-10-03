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15:10, 3 октября 2023Бывший СССР

В Кремле назвали предтечу ситуации в Карабахе

Песков: предтечей ситуации в НКР стало решение Пашиняна о границах Азербайджана
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters

Предтечей сегодняшней ситуации вокруг Нагорно-Карабахской республики (НКР) стало решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна признать границы Азербайджана 1991 года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом Песков ответил на критику Еревана в адрес двустороннего партнерства с Москвой и механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Представитель Кремля подчеркнул, что приняв в Праге соответствующее решение о границах, Пашинян признал территорию НКР территорией Азербайджана.

«Именно это является предтечей всей той ситуации, которая сейчас есть», — заключил пресс-секретарь главы государства.

28 сентября глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. В Армению из НКР прибыли больше 100 тысяч беженцев.

Пашинян пообещал ежемесячную помощь для беженцев из Нагорного Карабаха. Он заявил, что каждая семья будет получать 40 тысяч драмов (100 долларов) на человека в месяц и еще 10 тысяч (25 долларов) на коммунальные расходы.

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