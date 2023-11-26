В Крыму обвинили страны Запада в причастности к атакам на Крым

В Крыму обвинили Запад в причастности к попыткам атак украинских войск на Крым

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов обвинил военных специалистов и инструкторов стран Запада в причастности к попыткам атак украинских войск на Крым. Его слова приводит РИА Новости.

«Все это не спонтанные действия, а часть реализации вполне конкретного плана. Его разработка и реализация происходит в операционном штабе, который координируют западные военные специалисты и инструкторы», — заявил глава крымского парламента. Он отметил, что в этом штабе также присутствует незначительный процент украинцев, однако определяющей роли в они не играют.

Константинов отдельно подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский как невоенный человек в принятии таких решений непосредственно не участвует. Он, по словам Константинова, только координирует атмосферу русофобии на территории Украины.

Ранее руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил угрозы киевских властей в отношении Крымского моста с лаем Моськи из басни писателя Ивана Крылова. По мнению Гемпеля, сейчас Украина как государство уже ничего из себя не представляет.