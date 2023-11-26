В США заявили о возможности ограничений военных поставок Израилю

Советник Белого дома Салливан: США могут ограничить поставки вооружений Израилю

США могут ограничить поставки вооружений Израилю и ввести условия для новых поставок военной помощи Тель-Авиву. Об этом журналистам заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС

«[Президент США Джо Байден] ответил на вопрос и признал идею [о введении ограничений на военную помощь]», — заявил представитель Белого дома, комментируя слова Байдена о том, что власти США обсуждают введение конкретных условий для одобрения поставок.

Ранее телеканал CBS сообщил, что сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников состоялась благодаря усилиям главы США Джо Байдена. По данным телеканала, именно американский лидер убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС.