В США заявили о возможности продления перемирия в секторе Газа

Белый дом: США видят шанс продления перемирия в Газе, решение остается за ХАМАС

Власти США видят все шансы для продления гуманитарного перемирия в секторе Газа, но решение в конечном счете остается за палестинской исламской группировкой ХАМАС. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

«Вероятность, определенно, есть. [Белый дом] бы хотел, чтобы это произошло. "Если ХАМАС готово освободить дополнительное число заложников, то, как отмечал Израиль, по условиям этого соглашения он готов к тому, что пауза в боях будет продлена на несколько дней. Мяч на стороне ХАМАС, вопрос в том, готово ли оно продолжить освобождение заложников, включая, возможно, дополнительное число американских граждан», — заявил Салливан в эфире американского телевидения.

Ранее военное крыло исламистской группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» отложило освобождение второй группы израильских заложников.

Отмечается, что освобождение второй группы пленных произойдет после того, как правительство Израиля выполнит условия соглашения о въезде грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, а также начнет соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.