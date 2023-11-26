ВС России уничтожили американскую самоходку в зоне СВО

Минобороны: уничтожена САУ М109 Paladin на херсонском направлении

Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица «МСТА-Б» и радиолокационная станция.

Потери украинских войск на херсонском направлении составили до 55 военных и четыре автомобиля. В районе населенного пункта Тягинка было нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских самолета.