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14:54, 26 ноября 2023Россия

ВС России уничтожили американскую самоходку в зоне СВО

Минобороны: уничтожена САУ М109 Paladin на херсонском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица «МСТА-Б» и радиолокационная станция.

Потери украинских войск на херсонском направлении составили до 55 военных и четыре автомобиля. В районе населенного пункта Тягинка было нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских самолета.

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      Варвара Кошечкина
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