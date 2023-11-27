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13:31, 27 ноября 2023Россия

Аксенов объявил о задержании всех террористов в Крыму

Глава Крыма Аксенов: все теракты в регионе раскрыты, террористы задержаны

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Все террористические акты, совершенные на территории Крыма, раскрыты, а участвовавшие в них террористы задержаны. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Сергей Аксенов.

Он поблагодарил специальные службы и силовые ведомства, работающие в Крыму.

«Террористам не место на крымской земле, всех виновных ждет заслуженное наказание в рамках действующего законодательства», — подытожил Аксенов. Он отметил, что работа по обеспечению безопасности в регионе продолжается.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил новым взрывом Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам. В частности, Малюк рассказал, как СБУ подрывала мост, в том числе с помощью морских беспилотников Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

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      Марк Леонов
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