Боец UFC Фергюсон получил условный срок

Sportskeeda: Тони Фергюсон получил один год условно за вождение в нетрезвом виде

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Тони Фергюсон получил условный срок за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Sportskeeda.

Спортсмена осудили на один год условно. Наказание включает в себя запрет на вождение под воздействием любого измеримого количества алкоголя, а также выполнение обязательств по возмещению ущерба.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе 7 мая. Пикап Фергюсона врезался в припаркованные у ночного клуба автомобили и перевернулся. В результате аварии никто не пострадал.

15 декабря Фергюсон проведет бой против британца Пэдди Пимблетта на турнире UFC 296. Всего за карьеру американец одержал 26 побед при девяти поражениях.