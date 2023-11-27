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13:17, 27 ноября 2023Спорт

Боец UFC Фергюсон получил условный срок

Sportskeeda: Тони Фергюсон получил один год условно за вождение в нетрезвом виде

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе американец Тони Фергюсон получил условный срок за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Sportskeeda.

Спортсмена осудили на один год условно. Наказание включает в себя запрет на вождение под воздействием любого измеримого количества алкоголя, а также выполнение обязательств по возмещению ущерба.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе 7 мая. Пикап Фергюсона врезался в припаркованные у ночного клуба автомобили и перевернулся. В результате аварии никто не пострадал.

15 декабря Фергюсон проведет бой против британца Пэдди Пимблетта на турнире UFC 296. Всего за карьеру американец одержал 26 побед при девяти поражениях.

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      Дарья Коршунова
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