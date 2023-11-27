Более 1,5 тысячи человек пробежали полумарафон в Дагестане

Более 1,5 тысячи человек пробежали полумарафон «Огни Дербента» в Дагестане

Участниками полумарафона «Огни Дербента» в Дагестане стали свыше 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

Полумарафон прошел в ночь с 25 на 26 ноября в Дербенте. В министерстве по туризму и народным художественным промыслам регион рассказали, что среди участников представители 50 российских регионов. В пробеге также поучаствовал мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

Участникам предстояло пробежаться по живописному маршруту. Путь проходил по старинным улочкам и прогулочной зоне города, а старт и финиш располагались на территории древней крепости Нарын-кала.

Спортсмены могли выбрать одну из трех дистанций — 3, 10 и 21 километр.

Полумарафон проходит в Дербенте во второй раз. Организаторы считают, что мероприятие можно сделать ежегодным.