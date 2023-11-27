Бывший «ангел» Victoria's Secret поделилась фото в бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась фото с отдыха и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке бывший «ангел» Victoria's Secret позирует на фоне моря и пальм в белом бикини с завязками. Кроме того, она накинула на плечи пляжное парео в тон.

Поклонники оценили стройную фигуру 42-летней манекенщицы в комментариях под постом. «Ты самый красивый цветок на свете», «Замечательная женщина», «Совершенная красота», «Красивая и идеальная», «Шикарное тело», — высказывались они.

Ранее Алессандра Амбросио приняла участие в съемках откровенной рекламы. Тогда модель снялась в сером лонгсливе и трусах белого цвета из ассортимента бренда нижнего белья Eterne.