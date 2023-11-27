Частный самолет с пассажирами на борту врезался в гору и разбился

Летевший в Хорватию частный самолет врезался в гору в Австрии и разбился

Частный самолет Rockwell Commander 112B врезался в гору Касберг в Австрии и разбился. Об этом пишет портал Aviation24.be.

Несчастный случай произошел в субботу, 25 ноября, с воздушным судном, летевшим по маршруту Пршибрам (Чехия) — Медулин (Хорватия), во время сильного снегопада.

По данным издания, на борту самолета находились четыре человека. Ни пилота, ни пассажиров спасти не удалось. Отмечается, что правоохранители начали расследование причин авиакатастрофы.

Ранее в ноябре частный самолет Cessna 172 с пассажирами на борту врезался в гору в США. Несчастный случай произошел в штате Юта. На борту воздушного судна находилось трое человек, только один из них выжил.