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11:35, 27 ноября 2023Путешествия

Частный самолет с пассажирами на борту врезался в гору и разбился

Летевший в Хорватию частный самолет врезался в гору в Австрии и разбился

Фото: FlugKerl2 / Wikimedia

Частный самолет Rockwell Commander 112B врезался в гору Касберг в Австрии и разбился. Об этом пишет портал Aviation24.be.

Несчастный случай произошел в субботу, 25 ноября, с воздушным судном, летевшим по маршруту Пршибрам (Чехия) — Медулин (Хорватия), во время сильного снегопада.

По данным издания, на борту самолета находились четыре человека. Ни пилота, ни пассажиров спасти не удалось. Отмечается, что правоохранители начали расследование причин авиакатастрофы.

Ранее в ноябре частный самолет Cessna 172 с пассажирами на борту врезался в гору в США. Несчастный случай произошел в штате Юта. На борту воздушного судна находилось трое человек, только один из них выжил.

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      Фариза Бацазова
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