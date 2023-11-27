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17:00, 27 ноября 2023Из жизни

Мать обвинила незамужнюю 30-летнюю дочь в своей депрессии

SCMP: в Китае женщина впала в депрессию из-за отсутствия мужа у дочери

Фото: dodotone / Shutterstock / Fotodom

Жительница Китая впала в депрессию из-за отсутствия партнера у 30-летней дочери. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В появлении психического расстройства 59-летняя женщина по фамилии Чжао обвинила незамужнюю дочь. По словам врача Чжао, Гао Паньюэ, она сильно переживала из-за того, что дочь все еще не нашла мужа. Более того, пациентка чувствовала себя неполноценной и считала, что окружающие сплетничают о ней за спиной.

Чжао постоянно вступала в конфликты с дочерью и пыталась убедить ее начать поиски партнера. Она плакала каждый раз, когда понимала, что ей снова не удалось повлиять на родственницу. Женщина прошла курс лечения в медицинском учреждении, после чего, как утверждает Паньюэ, ее состояние улучшилось.

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История Чжао вызвала резонанс в китайских социальных сетях. Многие молодые жители Китая заявили, что тоже сталкиваются с давлением родственников — их заставляют искать партнеров и создавать семьи. «У моего отца такое же состояние, он винит меня, незамужнюю, в своей бессоннице», — утверждает одна пользовательница.

Ранее сообщалось, что отец индианки, которая развелась с мужем, решил устроить праздник в честь ее возвращения домой. Он встретил дочь, которая съехала из дома свекра и свекрови, с барабанами и фейерверками.

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