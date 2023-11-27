Дипломат Гатилов: Швейцария заинтересована в русофобии, а не решении проблем

Власти Швейцарии больше заинтересованы в проведении русофобской политики и поддержке Украины, чем в решении внутренних проблем. На это указал глава дипмиссии России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов, передает РИА Новости.

По его словам, об этом свидетельствует недавняя поездка президента страны Алена Берсе на Украину. Дипломат отметил, что «даже в такой зажиточной европейской стране» имеются острые проблемы, которые беспокоят граждан. «Однако руководство Конфедерации озабочено не ими, а тем, как бы не отстать от других русофобов и поучаствовать в "перформансе" киевского комика», — заявил Гатилов.

Ранее президент Швейцарии Ален Берсе сообщил, что страна намерена передать Украине более 110 миллионов долларов для гуманитарного разминирования. По его словам, это имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности.