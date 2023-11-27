Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США. Он прибыл на помощь захваченному танкеру у берегов Йемена

С территории Йемена в сторону корабля США запустили две баллистические ракеты

Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США USS Mason (DDG 87) с территории Йемена. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

Эсминец прибыл на помощь захваченному танкеру компании Zodiac Maritime под названием Central Park. Уточняется, что атака была произведена из контролируемых хуситами районов в Йемене. Ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. Также известно, что ни одно из судов не получило повреждений.

Американские военные задержали пиратов

В ночь на 27 ноября ВМС США отреагировали на сигнал бедствия с захваченного в Аденском заливе судна Central Park, оно в безопасности. Экипаж и груз на судне не пострадали. Танкер перевозит фосфорную кислоту и связан с Израилем, а на его борту находились 22 человека, в том числе граждане Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.

Ракетный эсминец ВМС США USS Mason проводит дивизионные тактические маневры в рамках учений 10 сентября 2016 года. Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Blake Midnight / Handout / Reuters

Позже появились сообщения, что американские военные задержали и допросили предполагаемых пиратов, напавших на танкер. По данным информаторов, предположительно, пятеро вооруженных пиратов захватили танкер. Они не смогли добраться до членов экипажа, которые закрылись в безопасном помещении. После безуспешной попытки выломать дверь боевики на своей лодке пытались вернуться к берегам Йемена.

Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате источник Fox News

CENTCOM подтвердило, что пять пиратов, захвативших судно Central Park у берегов Йемена, сдались. Там добавили, что в результате инцидента ни одно из судов не получило повреждений. CENTCOM подчеркнуло, что безопасность морской сферы имеет важное значение для региональной стабильности, и пообещало работать в вопросах ее обеспечения с союзниками и партнерами.

Хуситы обещали захватывать связанные с Израилем корабли

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут атаковать израильские гражданские корабли, которые окажутся в зоне досягаемости их средств поражения. Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа пригрозил, что Вооруженные силы Йемена будут нацелены на суда, которые ходят под флагом Израиля, эксплуатируются израильскими компаниями либо принадлежат им.

Представитель мятежного движения также призвал другие страны избегать транспортировок на израильских кораблях, держаться подальше от них и вывезти с судов своих граждан, которые работают там членами экипажей.

Боевики-хуситы открывают дверь кабины на палубе корабля в Красном море, 20 ноября 2023 года. Фото: Houthi Military Media / Handout / Reuters

В тот же день йеменские повстанцы-хуситы захватили израильское судно Galaxy Leader в Красном море. На борту корабля находились 22 человека, среди них не было граждан Израиля. Член Высшего политического совета республики, сформированного йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» хусит Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что судно не будет освобождено, пока Израиль не остановит операцию в секторе Газа.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи отверг причастность Тегерана к захвату судна Израиля в Красном море. Он отметил, что обвинения Израиля безапелляционны и ложны.

