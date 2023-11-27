Двое россиян искупались во время «шторма века» в Крыму и попали на видео

Двое мужчин искупались во время шторма в Севастополе и попали на видео

Двое россиян пошли купаться во время «шторма века» в Севастополе и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На размещенных в сети кадрах мужчины заходят в воду и сразу же оказываются сбитыми с ног сильными волнами. Автор ролика на какое-то время поворачивает камеру в другую сторону и демонстрирует буйство стихии, а потом возвращает ее к героям видео. Один из них пропадает из кадра, а второй изо всех сил пытается выбраться из воды.

Мощный шторм обрушился на Краснодарский край и Крым в воскресенье, 26 ноября. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Там порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, а высота волн — девяти метров.