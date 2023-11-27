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19:38, 27 ноября 2023Путешествия

Экстремальная посадка самолета при ураганном ветре попала на видео

Самолет Turkish Airlines попытался сесть при ураганном ветре и попал на видео

Самолет авиакомпании Turkish Airlines попытался сесть при ураганном ветре, но начал трястись и ушел на второй круг. Экстремальная посадка попала на видео, которое публикует Telegram-канал «Главные новости Турции».

Инцидент произошел в черноморском аэропорту Орду-Гиресун. На кадрах видно, что лайнер почти совершил посадку, однако за несколько минут до приземления ветер стал заносить его влево. Капитан воздушного судна был вынужден уйти на второй круг.

Ранее летевший в Турцию самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» экстренно приземлился в России из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Минска в Стамбул.

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      Зарина Дзагоева
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