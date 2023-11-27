«Голландский Трамп» подвергся критике за предложение переселить палестинцев

Выигравшего выборы «голландского Трампа» осудили за идею переселить палестинцев

Ряд арабских стран осудил и подверг критике выигравшего выборы в Нидерландах правого политика Герта Вилдерса по прозвищу Голландский Трамп за его предложение переселить палестинцев в Иорданию для решения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Fox News.

Известный своими антииммигрантскими и антиисламскими высказываниями лидер нидерландской «Партии свободы» в последние несколько лет отстаивал право Израиля на создание поселений на Западном берегу реки Иордан. Он часто повторял идею о том, что Иордания — это Палестина, полагая, что конфликт между палестинцами и Израилем может быть разрешен путем переселения.

«Я всегда говорил, что переселение должно быть добровольным, а не принудительным. Но я действительно приветствовал бы массовое добровольное переселение», — заявил политик.

Палестинская администрация заявила, что желание Вилдерса является «призывом к эскалации агрессии против [палестинского] народа и вопиющим вмешательством в его дела и будущее». В свою очередь, посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерландах назвало его предложение безответственным, а лидеры Иордании — расистской позицией.

Ранее стало известно, что в Брюсселе обеспокоены победой на всеобщих выборах в Нидерландах правой «Партии свободы» и их лидера Герта Вилдерса. Основным тезисом предвыборной кампании его партии стала антимиграционная политика. В своей победной речи Вилдерс пообещал бороться с «цунами просящих убежище», обрушившимся на Нидерланды.