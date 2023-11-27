Голос матери во время беременности улучшил развитие мозга ребенка

Science Advances: голос матери во время беременности улучшает работу мозга детей

Ученые из Падуанского университета обнаружили, что голос матери во время беременности способствует развитию нервной системы ребенка. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе эксперимента с участием 33 новорожденных и их матерей авторы надевали подопытным детям специальные шапочки, проводящие электроэнцефалограмму (ЭЭГ) в течение нескольких дней после рождения. Когда дети спали, специалисты включали им записи аудиокниги на разных языках. Запись ЭЭГ начиналась перед воспроизведением книги, продолжалась во время чтения, а также еще одну минуту после окончания.

Оказалось, что у младенцев, слушавших сказку на французском языке (на котором говорили их матери), улучшилась работа областей мозга, связанных с восприятием речи и ее обработкой. Наиболее сильные колебания фиксировались в тета-диапазоне, который, как показали предыдущие исследования, связаны с речью. Это демонстрирует, что мозг младенцев стал настраиваться на лингвистические элементы, присутствующие в языке, который они слышали.

Кроме того, нервная реакция ребенка наиболее сильно проявлялась на ЭЭГ, когда книга читалась на французском, что позволяет предположить, что внутриутробное знакомство с данным языком сыграло определенную роль в развитии нервной системы их мозга.