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22:57, 27 ноября 2023Мир

Греция заявила об ужасной ситуации на Украине

Глава МИД Греции Герапетритис счел ужасной ситуацию на Украине

Фото: Dimitrios Karvountzis / Globallookpress.com

Западным странам необходимо проявлять как можно большую решительность в вопросе помощи Украине, поскольку ситуация на поле боя «не идет хорошо». Об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью телеканалу CNBC.

«Ситуация остается прежней, и правда в том, что она не идет хорошо. Прошло полтора года столкновений... Это ужасное положение», — отметил он. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Евросоюз (ЕС) оказал Украине значительную финансовую поддержку. По его словам, сейчас необходимо твердо заявить о намерении помогать Киеву, «несмотря ни на что».

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      Марина Совина
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