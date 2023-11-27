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15:26, 27 ноября 2023Мир

Израиль и Илон Маск договорились об использовании Starlink в секторе Газа

Министр связи Кархи: Израиль и Маск согласовали использование Starlink в Газе

Фото: Joe Skipper / Reuters

Израиль и американский миллиардер Илон Маск предварительно договорились об использовании спутниковой связи Starlink в секторе Газа. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил министр связи еврейского государства Шломо Кархи.

«В результате этого важного соглашения спутниковые установки Starlink могут эксплуатироваться в Израиле только с одобрения Министерства связи Израиля, включая сектор Газа», — говорится в заявлении.

Министр отметил, что стороны согласовали работу Starlink как в Израиле, так и в секторе Газа, она также будет регулироваться министерством связи Израиля.

Ранее стало известно, что Маск проведет встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве. Уточняется, что они намерены обсудить проблему антисемитизма в социальных сетях.

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      Дарья Балацкая
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