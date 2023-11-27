Камчатский министр раскрыл подробности спасения попавших в турбулентность людей

Камчатский министр назвал спасение людей при турбулентности стандартной историей

Глава Минздрава по Камчатскому краю Александр Гашков, который спас людей, попавших в зону турбулентности на рейсе из Петропавловска-Камчатского в Москву, раскрыл подробности происшествия. Деталями он поделился с изданием «Подъем».

Так, камчатский министр пояснил, что у него есть опыт работы в качестве фельдшера скорой помощи и назвал спасение пострадавших при турбулентности пассажиров стандартной историей.

По словам Гашкова, у одной из пассажирок была рвано-ушибленная рана затылочной области. Он сделал ей первичную хирургическую обработку и подстриг волосяной покров. Министр добавил, что у второй путешественницы случилась паническая атака.

«В этой ситуации обошлись без препаратов. Девчонка умница на самом деле, у нее есть определенная ситуация по здоровью, на контроль ее взял. Возможную помощь мы окажем», — поделился чиновник.

Гашков также рассказал, что после новостей о его участии в спасении пассажирок рейса ему внезапно стали звонить старые знакомые, которых он не видел много лет.

Ранее сообщалось, что действия главы Минздрава по Камчатскому краю по спасению попавших в зону турбулентности пассажиров попали на видео. На размещенном в сети ролике видно, как люди в салоне кричат от ужаса.

