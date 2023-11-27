В Британии рассказали о низком качестве украинских войск

Аналитик Financial Times Джек Уотлинг заявил о низком качестве украинских войск

Проблема Киева не в количестве военных, а в их качестве, об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга.

«Проблема заключается не в количестве войск, а в качестве и способности управлять масштабными операциями», — уточняется в сообщении.

Ранее в сети появились снимки с брошенных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) около промышленной зоны на юге Авдеевки.

Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев заявил, что командование армией боится расширения конфликта с РФ за пределы востока и юга страны.