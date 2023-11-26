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13:07, 26 ноября 2023Бывший СССР

В сети появились кадры с брошенных позиций ВСУ

Появилось видео с брошенных украинских позиций в районе промзоны на юге Авдеевки

В сети появились кадры с брошенных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе промышленной зоны на юге Авдеевки. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

В ролике видно как военные российской армии закрепляются на захваченных укреплениях и подносят воду. Отмечается, что накануне стало известно о взятии под полный контроль ВС РФ промзоны на Авдеевском направлении.

Ранее Министерство обороны России показало видео с уничтожением позиций ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка с помощью FPV-дронов. На кадрах видно работу российского оператора FPV-беспилотника, работающего в паре с другим оператором, который с помощью дрона-наблюдателя установил наличие противника в опорном пункте.

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      Сергей Равин
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