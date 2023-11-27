Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок

Лукашенко уволил инспектора по Витебской области Брыло за недопустимый поступок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил помощника Игоря Брыло за совершение недопустимого поступка. Об этом сообщает сайт главы государства.

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил об очистке партийного поля страны от декоративных объединений и тех, кто занимался подрывом конституционного строя республики. Он также отметил, что президентская республика является оптимальной моделью для управления страной.