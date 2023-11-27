Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок
Лукашенко уволил инспектора по Витебской области Брыло за недопустимый поступокСюжетЛукашенко заявил:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил помощника Игоря Брыло за совершение недопустимого поступка. Об этом сообщает сайт главы государства.
«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — говорится в сообщении.
Ранее Лукашенко заявил об очистке партийного поля страны от декоративных объединений и тех, кто занимался подрывом конституционного строя республики. Он также отметил, что президентская республика является оптимальной моделью для управления страной.