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18:11, 27 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок

Лукашенко уволил инспектора по Витебской области Брыло за недопустимый поступок
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил помощника Игоря Брыло за совершение недопустимого поступка. Об этом сообщает сайт главы государства.

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил об очистке партийного поля страны от декоративных объединений и тех, кто занимался подрывом конституционного строя республики. Он также отметил, что президентская республика является оптимальной моделью для управления страной.

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      Алевтина Запольская
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