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11:33, 27 ноября 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о ледяном дожде

В Москве ввели штормовое предупреждение из-за сильного снега

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Globallookpress.com

В Москве ввели штормовое предупреждение до 13:00. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В МЧС предупредили, что в столице пройдет очень сильный снег, местами ледяной дождь, ожидается гололед.

Москвичей попросили снизить скорость движения при управлении транспортом в неблагоприятных условиях, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать машины вдали от деревьев. Находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Из-за обильного снегопада на улицах Москвы образовались пробки. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в столице достигли 22 сантиметров, что является нормой для января. В Подмосковье максимальная высота снежного покрова составила 25 сантиметров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что прошедший в столице и Московской области снегопад стал самым мощным за последние 40 лет.

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      Мария Черкасова
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