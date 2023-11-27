Москвичей предупредили о ледяном дожде

В Москве ввели штормовое предупреждение из-за сильного снега

В Москве ввели штормовое предупреждение до 13:00. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В МЧС предупредили, что в столице пройдет очень сильный снег, местами ледяной дождь, ожидается гололед.

Москвичей попросили снизить скорость движения при управлении транспортом в неблагоприятных условиях, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать машины вдали от деревьев. Находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Из-за обильного снегопада на улицах Москвы образовались пробки. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в столице достигли 22 сантиметров, что является нормой для января. В Подмосковье максимальная высота снежного покрова составила 25 сантиметров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что прошедший в столице и Московской области снегопад стал самым мощным за последние 40 лет.