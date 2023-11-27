Мужчина похудел на 40 килограммов и столкнулся с неожиданной реакцией окружающих

Newsweek: 123-килограммовый американец сбросил треть веса после инсульта

123-килограммовый мужчина сбросил треть веса без спорта и специальной диеты и после похудения столкнулся с неожиданной реакцией окружающих. Его историю опубликовало издание Newsweek.

Американец Джошуа Дженсон рассказал, что решил похудеть после того, как в 2021 году перенес инсульт. По его словам, путь к стройности он начал с установки строгого режима и рациона питания. Дженсон подчеркнул, что не считал калории, не пользовался специальными приложениями для здорового питания, а также не занимался спортом. «Я решил есть мясо, в том числе рыбу, креветки, курицу и говядину, свежие овощи и фрукты. Утром я позволял себе немного апельсинового сока», — описал свой рацион Дженсон.

Через два месяца такого питания мужчина заметил, что его вкусовые предпочтения изменились: его не тянуло на конфеты, десерты, печенье и фастфуд. Вместе со старыми привычками стали уходить и лишние килограммы, рассказал он, добавив, что больше всего поразился реакции окружающих на его новое тело. «Интересно, что люди теперь часто комментируют мой вес. Они говорят, что я слишком худой», — признался мужчина. По его словам, когда он весил более 120 килограммов, никто, кроме единственного друга, не указывал ему на проблему с лишним весом. Дженсон уверяет, что после похудения на 40 килограммов полностью доволен новым образом жизни и готов к очередным изменениям. Теперь он хочет заняться спортом, чтобы нарастить мускулатуру.

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