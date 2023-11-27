Назван регион-лидер по способности жителей накопить миллион рублей

Чукотка стала лидером по способности жителей накопить миллион рублей

Чукотка стала регионом-лидером по способности жителей накопить миллион рублей. Об этом говорится в исследовании, подготовленном РИА Новости.

Отмечается, что жителям Чукотского автономного округа для накопления миллиона рублей нужно пять лет и четыре месяца. Однако 1,2 процента граждан региона не смогут накопить эту сумму и за 15 лет стажа.

Второе место досталось Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО), где жителям для накопления требуется 5 лет и 11 месяцев. Третье место заняла Магаданская область — шесть лет и один месяц.

Дольше всех придется копить миллион рублей жителям Ингушетии, Чечни и Карачаево-Черкесии.

Ранее стало известно, что Магаданскую область, Чукотку и ЯНАО назвали российскими регионами-лидерами по ипотечным платежам. Согласно результатам исследования, соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составило 44 процента, но в северных регионах страны на ипотечный платеж приходится не более 36 процентов от размера средней зарплаты — они и сформировали первую десятку рейтинга.