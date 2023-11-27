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13:27, 27 ноября 2023Забота о себе

Назван способ уменьшить распространенный симптом менопаузы

Эндокринолог Калеова: соевые бобы на 95 процентов снижают частоту приливов

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Хана Калеова считает, что веганская диета на 95 процентов снижает частоту приливов, являющихся наиболее распространенным симптомом менопаузы. Ее мнение приводит издание HuffPost.

Калеова утверждает, что женщины, которые перешли на веганскую диету в период менопаузы, почти не испытывали приливов и внезапных приступов жара. Такой вывод она сделала после наблюдения за 84 женщинами, часть из которых не меняла пищевых привычек, а другая полностью отказалась от мяса. «Веганская диета с соевыми бобами богата клетчаткой и соединениями, называемыми изофлавонами. Эти вещества помогают увеличить количество кишечных бактерий, борющихся с воспалением и стабилизирующих уровень эстрогена, что способствует борьбе с приливами», — уверена врач.

Диетолог Моник Ришар назвала этот способ борьбы с признаками менопаузы сомнительным, так как его испробовали на небольшой группе женщин. Тем не менее она подтвердила, что соевые бобы действительно способны уменьшить частоту приливов, так как содержат растительные компоненты, напоминающие женский гормон эстроген.

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Ранее фармацевт Джейми Уинн предупредил о неочевидных признаках приближающегося климакса. По его словам, часто в период менопаузы женщины ощущают постоянную усталость, а также отмечают ломкость волос и ногтей.

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      Екатерина Улитина
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