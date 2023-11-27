Назван срок передачи Министерству обороны первых российских морских дронов

KMZ: первые морские дроны передадут МО РФ до конца года, их испытают в зоне СВО

Первые морские дроны российского производства будут поставлены Министерству обороны до конца года, они пройдут испытания в зоне специальной военной операции (СВО), такие сроки назвал управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. Его слова приводит РИА Новости.

«С Минобороны уже оговорена поставка первых десяти единиц, которые мы должны отправить до конца этого года», — уточнил Даниленко.

Он добавил, что это будет первая партия морских беспилотников, которые испытают в зоне спецоперации.

В сентябре управляющий директор холдинга KMZ сообщил, что компания может поставить Минобороны России универсальные безэкипажные катера на базе платформы «Визир».