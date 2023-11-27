Названа модель атаковавшего российский регион беспилотника

Shot: Украина использовала при атаке на Тулу новый беспилотник Columba

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали при атаке на Тульскую область испанский беспилотник Columba. Это второй случай применения ударной модификации данного аппарата для атак на территорию России, сообщает Telegram-канал Shot.

Украинские беспилотники были сбиты в небе над Тулой 26 ноября.

Дроны Columba производит испанская компания Spaitech. ВСУ переделывают изначально разведывательные аппараты в ударные на одесском «НПП Спайтек». Согласно размещенным на сайте организации данным, дальность полета Columba составляет 120 километров. Расстояние от Тулы до российско-украинской границы по прямой составляет более 300 километров.

Ранее два дрона Columba были обнаружены в Смоленской области. Местный житель нашел один из беспилотников во время прогулки, позже специалисты нашли поблизости еще один беспилотник той же модели.