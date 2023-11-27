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09:56, 27 ноября 2023Россия

Названа модель атаковавшего российский регион беспилотника

Shot: Украина использовала при атаке на Тулу новый беспилотник Columba

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали при атаке на Тульскую область испанский беспилотник Columba. Это второй случай применения ударной модификации данного аппарата для атак на территорию России, сообщает Telegram-канал Shot.

Украинские беспилотники были сбиты в небе над Тулой 26 ноября.

Дроны Columba производит испанская компания Spaitech. ВСУ переделывают изначально разведывательные аппараты в ударные на одесском «НПП Спайтек». Согласно размещенным на сайте организации данным, дальность полета Columba составляет 120 километров. Расстояние от Тулы до российско-украинской границы по прямой составляет более 300 километров.

Ранее два дрона Columba были обнаружены в Смоленской области. Местный житель нашел один из беспилотников во время прогулки, позже специалисты нашли поблизости еще один беспилотник той же модели.

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      Алан Босиков
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