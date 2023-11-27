Синоптик высказался о пике непогоды в Москве

Синоптик Шувалов сообщил, что пик непогоды в Москве уже прошел

Пик непогоды в Москве уже прошел, заявил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также рассказал, как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшую неделю.

«У нас выпало только 20 миллиметров осадков, южный циклон обошелся с нами не так сурово, как с южными районами Европейской части нашей страны, где ветер усиливался до 30 метров в секунду. У нас усиления ветра были до 12-15 метров в секунду. Да, завалило снегом, да, образовалась корка льда, потому что потом пошел замерзающий дождь, а затем дождь со снегом. Основная зона осадков уже неспешно направляется сейчас на северо-запад. Великий Новгород, Псков и Санкт-Петербург ждут сильные снегопады. У нас осадки идут на спад, ветер сегодня принесет оттепель, будут положительные температуры», — сказал синоптик.

Мы прошли пик этого, с позволения сказать, «апокалипсиса». Выпало до 40 процентов месячной нормы Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

По словам специалиста, осадки к концу понедельника прекратятся, давление заметно подрастет, а температура достигнет нулевой отметки.

«Утром вторника мы будем иметь минус 4-7 градусов, можно ожидать сильную гололедицу. Температурные горки на этом не закончатся. Утром в среду у нас прояснения и хороший мороз до 10-15 градусов нижу нуля. Это тоже ненадолго, потому что в четверг очередной южный циклон, снова снег, местами метель и повышение до минус 2-4 градусов», — заключил он.

В ночь на понедельник, 27 ноября, в столичном регионе прошел мощный снегопад. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что он стал самым сильным за последние 40 лет. Москвичей призвали пересесть с личного на общественный транспорт. Из-за непогоды на дорогах образовались большие пробки, а цены на такси увеличились в несколько раз.