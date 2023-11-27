Популярная блогерша рассказала о сложности жизни в Москве

Популярная российская блогерша Ксения Дукалис (настоящая фамилия — Дукельская) заявила, что в Москве ей трудно вставать по утрам. Об этой сложности жизни в столице она рассказала в выпуске подкаста «DD Podcast», доступном на YouTube.

Дукалис назвала себя метеозависимым человеком. По словам блогерши, она не чувствует себя продуктивной в России из-за погоды. «Я люблю рано вставать (...) А здесь я вот прям выдираю себя из [кровати]. Я не понимаю, почему. В восемь-девять я встаю. Но это борьба», — пожаловалась блогерша.

Она добавила, что не испытывала подобных проблем, когда была в Лондоне. Дукалис подчеркнула, что в столице Великобритании вставала в семь часов утра без будильника.

Ранее блогерша рассказала о причине закрытия популярного YouTube-шоу «Подруги», ведущей которого она была. По словам Дукалис, она и ее коллеги устали от работы над проектом. При этом она опровергла предложение о том, что шоу закрылось из-за финансового конфликта.