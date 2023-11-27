Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:00, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярная блогерша рассказала о сложности жизни в Москве

Кадр: «Канал Коваля» / YouTube

Популярная российская блогерша Ксения Дукалис (настоящая фамилия — Дукельская) заявила, что в Москве ей трудно вставать по утрам. Об этой сложности жизни в столице она рассказала в выпуске подкаста «DD Podcast», доступном на YouTube.

Дукалис назвала себя метеозависимым человеком. По словам блогерши, она не чувствует себя продуктивной в России из-за погоды. «Я люблю рано вставать (...) А здесь я вот прям выдираю себя из [кровати]. Я не понимаю, почему. В восемь-девять я встаю. Но это борьба», — пожаловалась блогерша.

Она добавила, что не испытывала подобных проблем, когда была в Лондоне. Дукалис подчеркнула, что в столице Великобритании вставала в семь часов утра без будильника.

Ранее блогерша рассказала о причине закрытия популярного YouTube-шоу «Подруги», ведущей которого она была. По словам Дукалис, она и ее коллеги устали от работы над проектом. При этом она опровергла предложение о том, что шоу закрылось из-за финансового конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Центральную Россию накрыла «черная метель», а по Крыму ударил «шторм века». Такого разгула стихии не было 40 лет

      Названо число оставшихся без света из-за урагана россиян

      Перечислены шесть вредных советов для начальников

      В российском городе поссорились друзья и стали стрелять друг в друга

      Раскрыты подробности условий в Крыму после урагана

      Набережная в Сочи частично разрушилась из-за «шторма века»

      Популярная блогерша рассказала о сложности жизни в Москве

      «Красивая бабушка» отсмотрела 200 женихов и выбрала 74-летнего мотоциклиста

      Скифское золото Крыма доставили на Украину

      Грузовой «Прогресс» расстыкуется с МКС в конце ноября

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости