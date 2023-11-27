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11:20, 27 ноября 2023Из жизни

Женщина тайно проникла в школу под видом дочери и избежала тюрьмы

В США мать проникла в школу под видом дочери и получила условный срок

В США женщина избежала тюрьмы после того, как тайно проникла в школу дочери, чтобы проверить работу службы безопасности. Об этом сообщает The Washington Post.

33-летняя жительница штата Техас Кейси Гарсия получила условный срок по решению присяжных. Она попала под суд после инцидента, который произошел летом 2021 года. Тогда американка оделась как подросток и зашла в здание школы под видом своей дочери, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

На записи видно, что женщина одета в желтое худи с принтом Marvel, кеды и медицинскую маску. Для убедительности она взяла рюкзак. «Иду в школу под видом моей 13-летней дочери. Я похожа на семиклассницу? Нет? Круто. Отлично», — было сказано в подписи к видео, опубликованному на YouTube.

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Гарсия провела на занятиях почти целый день, и только ближе к вечеру один из учителей заметил, что вместо девочки за партой сидит взрослая женщина. Через несколько дней администрация школы обратилась в полицию. Американке предъявили обвинение в незаконном проникновении на частную территорию. При этом сама она заявила, что своим поступком пыталась указать, что протоколы безопасности, принятые для предотвращения вооруженных нападений на школы, не работают.

В конце ноября суд присяжных вынес окончательное решение по делу Гарсии. За незаконное проникновение на территорию школы ее приговорили к шести месяцам заключения условно, штрафу в 700 долларов и 100 часам общественных работ. Адвокат американки выразила удовлетворение, что ее подзащитная не получила реального срока, однако возмутилась самим фактом обвинительного приговора. По мнению юриста, Гарсия действовала исключительно из благих побуждений и хотела позаботиться о безопасности школьников.

Ранее сообщалось, что мужчина из США проник на территорию частной школы, где украл трусы и съел семечки охранника. 43-летнего злоумышленника через несколько дней задержали на заправке.

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      Никита Савин
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