Путин повысил стипендию некоторым аспирантам до 75 тысяч рублей

Путин повысил стипендию до 75 тысяч рублей двум тысячам аспирантов

Президент России Владимир Путин поручил установить стипендию для аспирантов, которые проводят исследования в целях научно-технологического развития России. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Ежемесячная стипендия в размере 75 тысяч рублей назначается на срок от года до четырех лет. Выплаты будут осуществляться за счет Министерства науки и высшего образования.

Кандидатов будут выдвигать научные руководители аспирантов и адъюнктов. Такую стипендию будут получать не более двух тысяч человек в год.

В августе группа депутатов Госдумы и сенатор Елена Афанасьева предложили увеличить стипендии студентам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно предлагаемым поправкам в законы «Об образовании в РФ» и «О минимальном размере оплаты труда», минимальные государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия должны превышать сумму 16 242 рубля. Сейчас в некоторых вузах выплаты составляют 1825 рублей в месяц.