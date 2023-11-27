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21:22, 27 ноября 2023Россия

Путин повысил стипендию некоторым аспирантам до 75 тысяч рублей

Путин повысил стипендию до 75 тысяч рублей двум тысячам аспирантов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил установить стипендию для аспирантов, которые проводят исследования в целях научно-технологического развития России. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Ежемесячная стипендия в размере 75 тысяч рублей назначается на срок от года до четырех лет. Выплаты будут осуществляться за счет Министерства науки и высшего образования.

Кандидатов будут выдвигать научные руководители аспирантов и адъюнктов. Такую стипендию будут получать не более двух тысяч человек в год.

В августе группа депутатов Госдумы и сенатор Елена Афанасьева предложили увеличить стипендии студентам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно предлагаемым поправкам в законы «Об образовании в РФ» и «О минимальном размере оплаты труда», минимальные государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия должны превышать сумму 16 242 рубля. Сейчас в некоторых вузах выплаты составляют 1825 рублей в месяц.

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      Марина Совина
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